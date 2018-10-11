Жители Тувы получили «большой привет» от Шойгу

Кызыл, , 13:44 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол передал жителям республики «большой привет» от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Кара-олл уточнил, что Шойгу поздравил жителей Тувы с 74-летием вхождения республики в состав России.

«Передаю всей Туве большой привет от министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу! С самого утра (московского, конечно) позвонил мне, чтобы поздравить всех нас с 74-летием вхождения республики в состав России. Сколько дружим со Старшим, он про этот день помнит всегда и всегда отмечает», — написал Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети сегодня, 11 октября.

Напомним, 11 октября Тува отмечает годовщину вхождения республики в состав России.

«Дорогие земляки! Поздравляю всех нас с важной исторической датой — днём добровольного вхождения Тувы в состав СССР и России. Сегодня, 11 октября, этому поворотному в судьбе нашего народа событию исполняется 74 года», — сказал Кара-оол, поздравляя жителей региона.

Как же сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Шойгу — уроженец Тувы. Он родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР.