Президент Франции выступил на саммите франкоязычных стран в Ереване

Ереван, , 13:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите франкоязычных стран в Армении, призвал лидеров к изменениям, сообщает Le Figaro.

Международная организация франкоязычных стран, по мнению президента, — это «не просто сообщество, а место восстановления ценностей», таких как права человека.

Обращаясь примерно к 40 лидерам XVII саммита Международной организации франкоязычных стран, президент Франции подчеркнул, что сегодня организацию называют «слишком институциональной».

«Мы должны иметь возможность обмениваться, вести переговоры, предлагать инициативы на нашем, французском языке. Английский язык стал языком потребителей. Французский — язык творчества», — заявил президент, призывая одновременно к созданию съезда франкоязычных писателей.

«Франкофония должна быть феминисткой, будущее Африки будет феминистким», — подчеркнул Эммануэль Макрон под аплодисменты, призывая Африканский континент бороться с угнетением женщин и низким уровнем образования, особенно среди девочек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция внесет на рассмотрение проект стратегии «франкофонии» в целях обеспечения равенства между женщинами и мужчинами, расширения прав и возможностей женщин и девочек.

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