СМИ: Сирийская армия в Алеппо выдвинула боевикам ультиматум

Алеппо, Сирия, , 13:37 — REGNUM Правительственные войска Сирии выдвинули боевикам, удерживающим позиции на западе Алеппо, ультиматум, по условиям которого они должны покинуть занимаемые позиции до 15 октября. В противном случае армия начнет масштабное наступление, сообщает со ссылкой на свои источники портал Al Masdar News.

По данным источника в вооруженных силах, республиканская гвардия сирийской армии объявила об этом через громкоговорители, потребовав от группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзников покинуть квартал Аз-Захра.

Боевики этой и других террористических группировок неоднократно разворачивали наступление со своих позиций в этом квартале. Источник добавил, что в сирийской армии хотят, чтобы боевики покинули также район Аль-Лайрамун.

Напомним, ранее Al Masdar News так же со ссылкой на источники сообщал, что сирийские боевики обстреляли Алеппо, в результате чего несколько человек получили ранения.

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