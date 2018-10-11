Президент Киргизии рассказал, почему отказываются от советского образования

Бишкек, , 13:36 — REGNUM «Советская система образования была адекватной потребностям тогдашнего общества, и вполне успешно отвечала запросам экономики, социальной жизни, государственного управления и обороны», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на открытии V съезда учителей и работников образования стран-членов СНГ. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, общее образовательное пространство «позволяло перенимать успешные практики друг у друга».

"Имелись общие площадки, общесоюзные съезды и совещания, где учителя обменивались опытом. Были всесоюзные центры повышения квалификации. Лучшие методики, наработанные в одной союзной республике, распространялись в других республиках», — уточнил он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что «с тех пор изменилось многое — вслед за политическими процессами распалось и общее образовательное пространство, также в нашу жизнь вошли рыночные отношения, и кардинально изменился рынок труда».

Президента Киргизии отметил, что новые условия жизни потребовали создания новой системы образования.

«Я думаю, что страны СНГ и сейчас представляют самую образованную часть нашей планеты. Однако, время неумолимо диктует новые требования. Потому что интеллектуализация любой деятельности в любой современной стране стала общей тенденцией», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков выразил мнение, что постсоветским республикам необходимо иметь общее образовательное пространство, поскольку это поможет общему развитию этих государств.

«В то же время, каждая страна имеет свои особенности развития. Поэтому перед правительством поставлена задача по разработке новой Стратегии образования Киргизии», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии в настоящее время насчитывается 2 229 школ, в которых обучаются 1 миллион 123 тысячи детей. Также в стране работают 56 высших учебных заведений, включая филиалы зарубежных вузов.

Отметим, что в 2017 году министерство образования и науки Киргизии изменило учебные планы всех школ страны, сделав акцент на углубленном изучении английского языка.

По мнению киргизстанских чиновников, это будет способствовать тому, что школьникам будет легче поступать в вузы США и Европейского союза, а большинство трудовых мигрантов отправится на заработки уже не в Россию, а в страны Европы.