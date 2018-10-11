Теракты 11 сентября в США: депортация соучастника в Марокко под вопросом

Берлин, , 13:40 — REGNUM Осужденный за соучастие в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Мунир аль-Мотассадек должен быть депортирован из Германии в Марокко 15 октября, пишет издание Bild. Однако до сих пор существуют препятствия.

Во-первых, марокканские власти отказались от перевозки осужденного чартерным рейсом — их устроит только регулярный. В таком случае террорист будет путешествовать одним бортом вместе с туристами. Пилот самолета имеет право отказаться от перевозки аль-Мотассадека. Во-вторых, марокканская сторона до сих пор не подготовила необходимые для процедуры депортации документы, и дата 15 октября все больше вызывает сомнения.

15-летний тюремный срок аль-Мотассадека истекает в ноябре. В настоящее время он находится в одной из тюрем Гамбурга. Когда он покинет территорию Германии, ему будет запрещено вновь пересекать немецкую границу до 3 апреля 2064 года — до дня своего 90-летия.

Мунир аль-Мотассадек был одним из первых осужденных за соучастие в теракте 11 сентября. Напомним, при обрушении башен-близнецов в Нью-Йорке погибли 2977 человек, 24 пропали без вести.