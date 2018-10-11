Министра труда и соцразвития Киргизии отправили в отставку

Бишкек, , 13:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Таалайкул Исакуновой от должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что пост руководителя министерства труда и соцразвития Киргизии Таалайкул Исакунова занимала с 11 ноября 2016 года.

Увольнение Исакуновой может быть связано с тем, что генеральная прокуратура Киргизии выявила многочисленные нарушения порядка выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов руководством министерства труда и социального развития.