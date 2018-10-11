Четверг, 11 Октября 2018 года
14:46:58 МСК

Министра труда и соцразвития Киргизии отправили в отставку

Политика

Этому предшествовала череда скандалов, связанных с загранкомандировками руководства ведомства

Бишкек, 11 октября 2018, 13:31 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Таалайкул Исакуновой от должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что пост руководителя министерства труда и соцразвития Киргизии Таалайкул Исакунова занимала с 11 ноября 2016 года.

Увольнение Исакуновой может быть связано с тем, что генеральная прокуратура Киргизии выявила многочисленные нарушения порядка выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов руководством министерства труда и социального развития.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить