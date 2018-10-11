В Зауралье против осуждённой экс-чиновницы возбудили второе дело

Курган, , 13:14 — REGNUM Бывшую главу сельсовета в Кетовском районе Курганской области обвиняют в присвоении муниципальной земли. Кадастровая стоимость похищенного составляет 400 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Зауралья.

По версии следствия экс-глава одного из сельсоветов Кетовского района, расположенном в пригороде Кургана, незаконно присвоила муниципальную землю. Ущерб местным дотационным бюджетам составил порядка 400 тысяч рублей.

Чиновницу обвиняют в совершении мошенничества с использованием служебного положения, подделке официальных документов, служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и государства. В качестве сообщницы, по мнению следствия, выступала ведущий специалист сельсовета — член сельской избирательной комиссии с правом решающего голоса. С её помощью глава муниципалитета оформила на себя, родственников и доверенных лиц семь земельных участков на прилегающей к Кургану территории площадью около двух гектаров.

Как уточнили в ведомстве, шесть участков кадастровой стоимостью 367 тысяч рублей арестовали в ходе ведения дела и передали администрации Кетовского района.

Отметим, что ранее бывшую главу сельсовета уже признали виновной в совершении аналогичных преступлений — ей инкриминировали присвоение земли в городе Кургане. Сейчас экс-чиновница чиновница находится в колонии общего режима. Очередное уголовное дело в отношении неё передано в суд.