Несмотря на угрозы США: Нью-Дели продолжит сотрудничество с Москвой

Нью-Дели, , 13:12 — REGNUM Угрозы Соединённых Штатов о введении санкций против Индии из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 «Триумф» никак не повлияют на дальнейшие отношения между Нью-Дели и Москвой. По словам источника в военно-промышленном секторе Индии, власти страны не планируют отказываться от сотрудничества с Россией в оборонной сфере.

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При этом собеседник отметил, что индийское руководство полностью осознаёт риски, с которыми может столкнуться государство после приобретения российских систем ПВО. Пишет РИА Новости. Однако сворачивать общие с Россией программы военно-технического сотрудничества Нью-Дели не планирует.

Ранее посольство США в Нью-Дели заявило, что США не будут применять к Индии закон CAATSA (Закон о противостоянии противникам США при помощи санкций). Пояснялось, что Вашингтон не хочет «нанести вред обороноспособности своего партнёра». Кроме того, посольство заявило о возможности предоставления для Индии послаблений в законе.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Нью-Дели российских зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 «Триумф» был подписан 5 октября 2018 года в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию. Общая стоимость сделки составляет 5,43 миллиарда долларов.

В Пентагоне заявили, что в случае, если сделка с Россией состоится, ведомство не может гарантировать, что против Индии не будут действовать санкции США. При этом госсекретарь США Майкл Помпео уточнял, что американские санкции предназначены для оказания воздействия на Россию, а не направлены на то, чтобы навредить Индии.

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