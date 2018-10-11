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В Красноярском крае депутаты «одобрили» первых заместителей губернатора

Политика

Поддержка кандидатур Сергея Пономаренко и Юрия Лапшина красноярскими парламентариями была единогласной

Красноярск, 11 октября 2018, 13:11 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Красноярского края одобрили кандидатуры Сергея Пономаренко и Юрия Лапшина на должности первых заместителей губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 октября, в краевом правительстве.

Уточняется, что парламентарии единогласно согласовали назначение Пономаренко на должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора края; Лапшина — на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства региона.

Комментируя это решение, губернатор Красноярского края Александр Усс подчеркнул, что и Лапшин, и Пономаренко зарекомендовали себя как профессиональные управленцы.

«Я думаю, что ни для кого из вас не было неожиданностью, что на должности первых заместителей, курирующих политический и экономический блоки, были предложены Сергей Александрович Пономаренко и Юрий Анатольевич Лапшин. За многие годы и Лапшин, и Пономаренко зарекомендовали себя как надежные и крепкие управленцы краевого уровня, которые и в дальнейшем будут уверенно развивать регион в том направлении, которое мы с вами определим», — заявил Александр Усс.

Напомним, Юрий Лапшин исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства региона с 31 мая 2018 года. До него краевое правительство возглавлял Виктор Томенко, который в мае 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

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Сергей Пономаренко являлся первым заместителем губернатора Красноярского края — руководителем администрации губернатора с октября 2012 года.

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