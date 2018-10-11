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Наследный принц Абу-Даби встретится с главой Франции 16 октября

Политика

Встреча позволит углубить стратегическое партнерство между Францией и ОАЭ

Париж, 11 октября 2018, 13:20 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон встретится во вторник, 16 октября, с наследным принцем Абу-Даби Мохаммад ибн Зайд аль-Нахайян в Париже, чтобы обсудить региональные проблемы с целью совместной работы в интересах мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает Елисейский дворец.

«Встреча позволит углубить стратегическое партнерство между двумя странами, укрепить двустороннее сотрудничество в политической, экономической, культурной и образовательной сферах и обсудить региональные проблемы», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон и наследный принц Мохаммад ибн Зайд аль-Нахайян посетят культурный центр в Париже «Институт арабского мира», а затем проведут встречу с глазу на глаз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправился 10 октября с визитом в Армению, где проведет переговоры с президентом страны Арменом Саркисяном и главой правительства Николом Пашиняном.

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Политическая жизнь Франции
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