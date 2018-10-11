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Дмитрий Медведев приедет на открытие завода в Брянской области

Политика

Председатель правительства получил приглашение от губернатора Александра Богомаза

Дмитрий Медведев приедет на открытие завода в Брянской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Брянск, 11 октября 2018, 13:09 — REGNUM  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в открытии завода «Мираторг» в Брянской области, сообщил 10 октября портал «БрянскToday». Открытие завода запланировано на декабрь 2018 года.

Ранее о приглашении Дмитрия Медведева в Брянскую область сообщила пресс-служба регионального правительства. Губернатор Александр Богомаз сделал такое предложение Дмитрию Медведева 10 октября на выставке «Золотая осень» в Москве.

«В ходе встречи Дмитрий Медведев ответил согласием на приглашение. Он примет участие в открытии кожевенного завода «Мираторга», — уточнило подробности издание.

ИА REGNUM напоминает, что кожевенный завод строится в Выгоничском районе области. В правительстве региона надеются, что продукция завода — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставляться в компании Porsche, BMW и Mercedes.

Об этом: Брянская кожа будет использоваться в отделке салонов BMW и Mercedes

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