Дмитрий Медведев приедет на открытие завода в Брянской области

Брянск, , 13:09 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в открытии завода «Мираторг» в Брянской области, сообщил 10 октября портал «БрянскToday». Открытие завода запланировано на декабрь 2018 года.

Ранее о приглашении Дмитрия Медведева в Брянскую область сообщила пресс-служба регионального правительства. Губернатор Александр Богомаз сделал такое предложение Дмитрию Медведева 10 октября на выставке «Золотая осень» в Москве.

«В ходе встречи Дмитрий Медведев ответил согласием на приглашение. Он примет участие в открытии кожевенного завода «Мираторга», — уточнило подробности издание.

ИА REGNUM напоминает, что кожевенный завод строится в Выгоничском районе области. В правительстве региона надеются, что продукция завода — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставляться в компании Porsche, BMW и Mercedes.

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