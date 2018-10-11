Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

Иерусалим, , 13:00 — REGNUM Сирены воздушной тревоги на границе Израиля и сектора Газа сработали по ошибке. Об этом говорится в сообщении Армии Израиля.

Отмечается, что комплекс «Железный купол» ошибочно опознал цель и выпустил одну противоракету. Из сектора Газа по территории Израиля пусков не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, расположенных у границы с палестинским анклавом, прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Тем не менее, израиьские и палестинские военные не раз обменивались ракетными и авиаударами в последние месяцы. Так, в августе палестинцы выпустили по Израилю около 200 ракет и мин, на что израильские военные ответили поражением около 150 целей в сектора Газа.

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