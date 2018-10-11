Конституция РФ может существовать без внесения изменений, «но при условиях»

Новосибирск, , 12:54 — REGNUM Предложения Валерия Зорькина, изложенные в статье «Буква и дух Конституции», вероятно, являются своего рода «намеками» на грядущие изменения Конституции, нежели просто теоретическими предложениями по усовершенствованию действующей Конституции РФ, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM управляющий партнёр юридического партнёрства «Курсив» Мария Ильяшенко.

Напомним, ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин высказал мнение, что Конституция страны нуждается в «точечных изменениях». По его словам, в Конституции РФ есть определённые недостатки. Например, отсутствует должный баланс в системе сдержек и противовесов и наблюдается чёткий крен в сторону исполнительной ветви власти, а также недостаточно четко прописаны разграничения полномочий между президентом и правительством и так далее.

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«Валерий Зорькин, в частности, указывает на «недостаточную чёткость в распределении полномочий между президентом и правительством». Данная фраза, вероятнее всего, указывает на необходимость, по его мнению, перераспределения полномочий в сторону правительства, так как в настоящее время президент наделён весьма обширным кругом полномочий и сложно даже представить, какие ещё полномочия могут быть перераспределены в пользу президента», — сказала Ильяшенко.

Она подчёркивает, что председатель Конституционного суда РФ также высказывается о необходимости стремления к двухпартийной системе, поскольку такая система представляется более демократичной и позволяет обеспечить сменяемость власти, «хотя, как видно из иных его высказываний, о фактической смене власти речи быть не может».

«Действительно, в настоящее время видится проблема разделения властей, которые де-факто не являются такими уж самостоятельными, но приведёт ли к чему-то изменение Конституции? Так, например, законодательно самостоятельная и независимая судебная власть является в настоящее время эффективным механизмом воплощения в жизнь целей, диктуемых другими ветвями власти путём формирования правовых позиций, которые иногда определены интересами государства и расходятся с ранее сформулированными позициями без видимых на то причин. В той или иной мере мысли Валерия Зорькина направлены на недопущение концентрации власти в руках узкого круга лиц и касаются лишь политических аспектов действия Конституции РФ с учётом сложившихся сфер влияния», — говорит Мария Ильяшенко.

Что же касается в целом необходимости внесения изменений в Конституцию РФ, отмечает эксперт, нельзя с уверенностью сказать, что «точечные изменения» в Конституцию — это хорошо или плохо. С одной стороны, такой механизм успешно реализуется во многих странах (Швейцария, США и др.), с другой — существует риск того, что он может стать тем инструментом, который будет диктовать интересы правящего меньшинства.

«В глазах граждан Конституция РФ представляет собой некие незыблемые и непоколебимые основы, изменение которых в какой-то степени настораживает и предвещает некие глобальные изменения, к которым граждане РФ могут быть не готовы. Здесь можно согласиться с мыслями Валерия Зорькина о том, что отдельные недостатки или внутренние противоречия могут быть сняты на уровне Конституционного суда. Действительно, более эффективным для правоприменения и защиты интересов граждан будет являться не изменение положений Конституции РФ, а правильное, соответствующее не только букве, но и духу закона применение изложенных в Конституции норм, в том числе, в судебной практике. И немаловажную роль в этом играют именно позиции Конституционного суда РФ», — считает она.

Эксперт, поясняя свою позицию, говорит, что в практике Конституционного Суда РФ нашли отражение многие принципы, которые формально не закреплены в Конституции, но при этом имеют основополагающее значение для правоприменения, такие как: доверие граждан к закону и действиям государства, правовая определённость, устойчивость публичных правоотношений, стабильность условий хозяйствования, поддержание баланса публичных интересов государства и частных интересов субъектов правоотношений и т. д. Эти ценности оказывают фундаментальное воздействие на правопорядок и могут существовать в правовом поле без внесения изменений в Конституцию.

Таким образом, отмечает Мария Ильяшенко, можно сказать, что «в настоящее время Конституция РФ может существовать и без внесения изменений при условии учёта сформировавшихся позиций Конституционного суда РФ, а также при условии соответствия этих позиций действительному предназначению права, а не только решению приоритетных задач, диктуемых свыше».

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