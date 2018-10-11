В Самарской области назначен новый министр образования

Самара, , 12:52 — REGNUM Новым руководителем министерства образования и науки Самарской области стал Виктор Акопян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Виктор Акопян занял место отправленного в отставку Владимира Пылева. Новый министр образования — 41-летний уроженец Куйбышева, химик, магистр юриспруденции, кандидат педагогических наук. С 2014 по 2017 годы руководил Самарским управлением министерства образования и науки региона, в 2017 году стал главным редактором издательства «Просвещение».

Напомним, перестановки в правительстве Самарской области начались после выборов губернатора 9 сентября. Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно в губернии сменились руководители министерств сельского хозяйства и продовольствия, а также энергетики и ЖКХ.