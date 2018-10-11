Четверг, 11 Октября 2018 года
14:49:40 МСК

В Самарской области назначен новый министр образования

Политика

Перестановки в региональном правительстве продолжаются

Самара, 11 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Новым руководителем министерства образования и науки Самарской области стал Виктор Акопян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Виктор Акопян занял место отправленного в отставку Владимира Пылева. Новый министр образования — 41-летний уроженец Куйбышева, химик, магистр юриспруденции, кандидат педагогических наук. С 2014 по 2017 годы руководил Самарским управлением министерства образования и науки региона, в 2017 году стал главным редактором издательства «Просвещение».

Напомним, перестановки в правительстве Самарской области начались после выборов губернатора 9 сентября. Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно в губернии сменились руководители министерств сельского хозяйства и продовольствия, а также энергетики и ЖКХ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить