Минюст США обвинил чиновника из Китая в шпионаже и краже коммерческой тайны

Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Суд в американском штате Огайо рассмотрит дело китайского чиновника, которого министерство юстиции США обвинило в экономическом шпионаже. Как сообщается на сайте американского ведомства, обвинения сотруднику министерства государственной безопасности Китая Сю Яньцзюню, также известному под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, были предъявлены накануне, 10 октября.

Читайте также: США тревожат шпионящие китайские студенты

Ранее, в начале апреля 2018 года, Сю Яньцзюнь был арестован в Бельгии по запросу США. Его подозревают в сговоре и попытке совершить экономический шпионаж, а также краже коммерческих тайн у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

В минюсте США отметили, что это «не единичный случай».

«Это часть общей экономической политики развития Китая за счёт США», — говорится в сообщении ведомства.

Сторона обвинения утверждает, что гражданин КНР начал вести разведывательную деятельность против американских компаний внутри и за пределами США в конце 2013 года.

9 октября подозреваемый был экстрадирован из Бельгии в США. Дело будет рассматривать суд в штате Огайо.

Читайте ранее в этом сюжете: В США арестовали экс-сотрудника ЦРУ по подозрению в передаче данных Китаю