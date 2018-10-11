Европарламент признал Молдавию «захваченным государством»

Кишинёв, , 12:45 — REGNUM «Молдавия — государство, захваченное олигархами, где вся экономическая и политическая власть осуществляется в интересах узкой группы людей», — говорится в резолюции, утвержденной комитетом по иностранным делам Европарламента, передает ИА REGNUM.

Обсудив ситуацию в Молдавии, евродепутаты пришли к выводу, что положение дел в стране, которую недавно называли «чемпионом Восточного партнерства», не соответствует демократическим стандартам и принципам правового государства.

События последних лет в Молдавии европарламентарии назвали откатом назад и в том, что касается борьбы с коррупцией. В этих условиях депутаты высказались против предоставления любой финансовой помощи Кишиневу, по крайней мере до проведения следующих парламентских выборов в феврале 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что отношения молдавских властей с ЕС резко охладились после того, как в июне 2018 года молдавский суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. В Брюсселе жестко раскритиковали это решение, посчитав его политическим, и заморозили финансовую помощь молдавским властям.