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Тони Блэр призвал провести очередной референдум по Brexit

Политика

Нужно, чтобы британский народ решил, оставаться ли ему в реформированном ЕС или выходить из блока без какого-либо торгового соглашения

Лондон, 11 октября 2018, 12:39 — REGNUM  Соединенное Королевство должно провести второй референдум, на котором избиратели смогут решить, принимать ли им выход из ЕС без соглашения с Брюсселем, или оставаться в реформированном блоке, заявил 12 октября бывший премьер-министр страны Тони Блэр, сообщает британское агентство Reuters.

Несмотря на то что до официального выхода Великобритании из ЕС осталось меньше полугода, Лондон по-прежнему не заключил соглашения с Брюсселем об условиях торговли. Если же нынешней главе британского правительства Терезе Мэй удастся заключить такое соглашение, ей придется добиваться одобрения его в британском парламенте.

По словам Блэра, он не считает, что Мэй сможет провести ее соглашение через парламент, поэтому в стране должно состояться новое голосование.

«Это действительно очень сложно. Все альтернативы хуже, поскольку если парламент заблокирует соглашение, появляется возможность вновь обратиться к людям», — отметил бывший премьер-министр-лейборист.

Напомним, ранее министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб указал на то, что сделка с Евросоюзом по поводу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС может быть заключена в течение «ближайших недель».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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