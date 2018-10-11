Санкции в отношении «РусАла» направлены против Дерипаски — СМИ

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Целью санкций американской администрации против российской компании «РусАл» является олигарх Олег Дерипаска, а не само предприятие. Об этом со ссылкой на слова главы минфина США Стивена Мнучина сообщает Bloomberg.

По словам главы американского ведомства, власти США отдавали себе отчет, что введение рестрикций повлечет падение акций «РусАла», а также рынка алюминия в целом, но приняли решение ввести санкции, чтобы «изменить поведение бизнесмена».

Читайте также: Bloomberg: Дерипаска может перевести часть акций En+ в траст

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в США были заблокированы активы российского миллиардера Олега Дерипаски. Под заморозку активов попали особняки Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне стоимостью около $42,5 млн.

Читайте также: Особняки Дерипаски в США попали под заморозку активов — СМИ