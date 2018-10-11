Вице-премьер Италии пообещал прекратить господдержку СМИ

Рим, , 12:33 — REGNUM Государство «обнулит» свое финансирование средств массовой информации, заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica в четверг, 11 октября.

Ранее Ди Майо, как и другие министры действующего правительства, обвиняли ведущие СМИ страны, которые после поражения предыдущей власти на выборах перешли в оппозицию, в том, что эти СМИ занимаются не информированием, а систематическим дезинформированием граждан и пропагандой в интересах крупного бизнеса и оппозиции.

Обозреватели La Repubblica при этом утверждают, что ни их издание, ни другие ведущие СМИ страны (за исключением некоторых «журналистских кооперативов») не получают государственного финансирования с 2012 года, а Ди Майо находится в плену своих фантазий времен предвыборной кампании.

В этот же день, 11 октября, с критикой в адрес ведущих СМИ выступил и другой вице-премьер, Маттео Сальвини, сообщает информагентство Ansa, но заявление главы МВД было выдержано в более миролюбивых тонах. По словам Сальвини, рассказы ведущих СМИ о правительстве ведутся в жанре научной и ненаучной фантастики и имеют очень мало общего с реальностью.

В частности, не соответствуют действительности сообщения о якобы имеющемся намерении правительства «брать деньги у граждан» из-за финансовых проблем, вызванных экономической политикой правительства. На самом деле «никто не собирается отбирать у граждан обручальные кольца», но такое поведение СМИ является одним из проявлений свободы слова, отметил Сальвини.

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