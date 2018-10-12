Автокефалия Украинской церкви: «всё же да?»

Киев, , 07:02 — REGNUM Среди всех дискуссий по поводу возможности предоставления Украинской церкви автокефалии периодически возникает вопрос — «А что, если всё же да?». О том, какими могут быть последствия предоставления автокефалии, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По словам Петра Порошенко, все вероятные перебежчики будут защищены:

«Государство защитит права тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую поместную православную украинскую церковь», — заявил он во время ежегодного послания в Верховной раде.

Что же касается «собора» т. н. Киевского патриархата, то его глава Филарет полагает, что в нем примут участие «архиереи» «Киевского патриархата» (41 человек), 12 представителей УАПЦ и 10 делегатов от канонической УПЦ. А «собор» будет собран вскоре после предоставления томоса — Филарет надеется, что это состоится уже очень скоро.

Однако и среди раскольников нет единства, так, сторонник автокефалии митрополит Черкасский и Каневский Софроний неоднократно подчеркивал, что «с Филаретом в одну церковь не пойдет». В своем мнении он не одинок, например, один из известнейших автокефалистов УПЦ митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр сообщил, что пока не уверен, нужно ли участвовать в «объединенном соборе», когда представители УПЦ там будут в меньшинстве по сравнению с раскольниками. Так что сколько делегатов от УПЦ удастся собрать Филарету — вопрос.

Сам он смотрит в будущее с оптимизмом, уверенный, что вместе с украинской автокефалией Московский патриархат лишится «оснований бороться за первое место среди православных церквей».

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