Экипажи истребителей НАТО проверили возможности украинских С-300

Киев, , 12:04 — REGNUM Украинские власти предоставили военным экспертам из США и Израиля возможность изучить характеристики зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом пишет портал Nation News.

Отмечается, что комплексы С-300, стоящие на вооружении украинских ракетчиков, приняли участие в учениях, для проведения которых на Украину прибыли истребители F-15C Eagle с израильскими экипажами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о том, что армия Сирии получила от РФ три дивизиона ЗРК С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

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