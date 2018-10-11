Хаменеи: Власти Ирана должны преодолеть имеющиеся проблемы

Тегеран, , 12:03 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал 10 октября властям исламской республики принять скорейшие меры для поиска решений для преодоления кризиса, вызванного экономическими санкциями США, сообщает британское агентство Reuters.

В ноябре должен вступить в силу второй этап санкций США против Ирана, который затронет поставки из исламской республики энергоносителей.

«В стране нет проблем и кризиса, которые бы мы не смогли решить», — подчеркнул верховный лидер.

«Власти должны найти решения для преодоления существующих экономических проблем и разочаровать врагов, преодолев их», — отметил Хаменеи, по словам которого все проблемы можно решить сообща.

Напомним, после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году сделки с Ираном — президент США Дональд Трамп заявил о возвращении санкций против страны.