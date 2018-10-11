Контракт на полет эмиратского космонавта на МКС подписан Роскосмосом

Байконур, Казахстан, , 11:45 — REGNUM Роскосмос и космический центр ОАЭ подписали договор об отправке на Международную космическую станцию (МКС) первого эмиратского космонавта. Об этом написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Контракт был подписан на Байконуре. Он предусматривает подготовку и организацию полёта на орбиту на космическом корабле «Союз МС-09» первого космонавта из ОАЭ.

https://twitter.com/Rogozin/status/1050280933264363520

Ранее стало известно об отборе двух кандидатов из ОАЭ для полета на МКС. Газаа аль-Мансури и Султан аль-Нияди с сентября готовятся к полету в Звездном городке. Кто из них войдет в основной экипаж, еще не известно.

Полет первого космонавта из ОАЭ состоится 5 апреля 2019 года. Возвращение на землю намечено на 16 апреля.

Читайте также: Космонавт ОАЭ вернется с МКС с экипажем российского корабля