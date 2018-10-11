Компанию Alma TV оштрафовали на $11 тыс. за акцию с низикими ценами

Алма-Ата, Казахстан, , 11:42 — REGNUM Специализированный межрайонный административный суд Алма-Аты оштрафовал АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (Alma TV) на 4,136 млн тенге ($11,2 тыс.) с конфискацией монопольного дохода в размере 3,388 млн тенге ($9,17 тыс.), сообщает 11 октября издание Informburo.

По версии суда, с 30 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года компания Alma TV предложила абонентам Кокчетава акцию по подключению кабельного телевидения. Стоимость пакета по акции составляла 850 тенге ($2,3), тогда как у местных операторов аналогичная услуга стоила 1400 тенге ($3,79).

В суде решили, что Alma TV, пользуюсь своим монополистическим положением, устранила с рынков одного из конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в отношении председателя совета директоров Alma TV Александра Пархоменко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Глава компании заявил, что его заочный арест является попыткой отнять бизнес.

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