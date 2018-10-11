На юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги

Иерусалим, , 11:29 — REGNUM Сирены воздушной тревоги предупредили жителей юга Израиля о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщает пресс-служба Армии Израиля.

Сигналы прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев вблизи границы с сектором Газа, уточнили военные. Другие подробности не сообщаются.

Ранее израильские СМИ сообщили о повышенной активности военных на границе с сектором Газа и перекрытых дорогах. В публикациях также говорится о применении противоракетного комплекса «Железный купол» вблизи города Нетивота.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы с обеих сторон не раз наносились ракетные и авиаудары. Так, в августе со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено около 200 ракет и мин, израильские военные в ответ поразили около 150 целей на территории палестинского анклава.

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