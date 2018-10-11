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На юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги

Политика

Сирены сработали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев

На юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сирена

Иерусалим, 11 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Сирены воздушной тревоги предупредили жителей юга Израиля о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщает пресс-служба Армии Израиля.

Сигналы прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев вблизи границы с сектором Газа, уточнили военные. Другие подробности не сообщаются.

Ранее израильские СМИ сообщили о повышенной активности военных на границе с сектором Газа и перекрытых дорогах. В публикациях также говорится о применении противоракетного комплекса «Железный купол» вблизи города Нетивота.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы с обеих сторон не раз наносились ракетные и авиаудары. Так, в августе со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено около 200 ракет и мин, израильские военные в ответ поразили около 150 целей на территории палестинского анклава.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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