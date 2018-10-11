Четверг, 11 Октября 2018 года
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Черновицкий облсовет церквей выступил против призывов к захвату храмов

Политика

Между тем совет считает, что на Украине идет процесс «объединения» православных церквей

Черновицкий облсовет церквей выступил против призывов к захвату храмов
Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР
«Давайте жить дружно!»

Киев, 11 октября 2018, 11:40 — REGNUM  В Черновицкой области совет церквей выпустил открытое обращение, где призвал не применять силу при разрешении имущественных конфликтов между различными церквями, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Черновицкий облсовет церквей заявил, что на Украине активизировался процесс «объединения православных церквей», однако при этом церкви, партии и организации не должны использовать силу для решения имущественных конфликтов. Облсовет церквей выступил против призывов к захвату храмов и высказываний, разжигающих межконфессиональные конфликты.

Напомним, требование Украиной томоса об автокефалии — это призыв к расколу православной церкви на Украине, а вовсе не к их «объединению».

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Религиозные конфликты на Украине
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