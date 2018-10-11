Врачи без границ: дети в лагерях для беженцев Австралии не могут даже есть

Сидней, Австралия, , 11:10 — REGNUM Психологическое здоровье беженцев, содержащихся Австралией в лагерях на островах Науру, в том числе детей, ухудшилось в такой степени, что некоторые из них находятся в «полукоматозном состоянии», из-за чего они не могут есть, пить или говорить, заявили 11 октября представители организации «Врачи без границ» (MSF), сообщает британское агентство Reuters.

Островное государство Науру является одной из двух стран, где Австралия содержит претендентов на получение статуса беженца, пытавшихся проникнуть в страну незаконным путем. Такая практика вызывает критику целого ряда международных организаций, в том числе MSF. До недавнего времени MSF была одной из немногих организаций, которые имели независимый доступ к беженцам, содержащимся в этих закрытых лагерях.

«Во время нашей работы там мы стали свидетелями значительного ухудшения психологического здоровья среди беженцев», — отметил исполнительный директор организации Пол Макфан.

Он подчеркнул, что в наибольшей степени от подобных проблем пострадали дети.

«Многие дети существуют в полукоматозном состоянии, неспособные есть, пить и говорить», — добавил он, обратив внимание на то, что многим из них приходилось ставить капельницы.

В свою очередь, представитель правительства и министр внутренних дел Австралии Питер Даттон никак не прокомментировал заявление MSF, тем не менее ранее он утверждал, что он был бы готов переселить беженцев из лагерей в Науру в Австралию, но тогда это станет поводом для остальных мигрантов предпринимать попытку добраться до Зеленого континента морем.