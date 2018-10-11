«Надеяться и молиться»: после урагана во Флориде работают спасатели

Таллахасси, США, , 11:07 — REGNUM Поисковые и спасательные команды в настоящее время развернуты в различных областях штата Флориды, сообщил в своем твиттере сенатор от этого штата Марко Рубио.

«К сожалению, они ожидают найти погибших. Давайте надеяться и молиться, чтобы все, кого они найдут, были живы и невредимы».

Американские сенаторы и конгрессмены выражают поддержку жителям Флориды.

«Мои мысли со всеми, кто оказался на пути урагана «Майкл», и с теми, чьи родные и близкие живут в этом районе. Я призываю всех прислушиваться ко всем указаниям федеральных, государственных и местных властей, когда дело доходит до безопасности», — пишет сенатор от Нью-Мексико Том Удалл.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на юго-восточное побережье США обрушился ураган «Майкл», впоследствии ослабший до первой категории. Тем не менее, обстановка продолжает оставаться неблагоприятный, а сильный дождь, принесенный ураганом, способен спровоцировать наводнения в других штатах.