После Венгрии Украину ждет скандал с Чехией из-за паспортов — эксперт

Киев, , 11:01 — REGNUM Политический эксперт Янина Соколовская считает, что сайт «Миротворец» «вредит Украине так же или даже больше, чем политика Кремля». Об этом Соколовская заявила 11 октября в эфире телеканала «112 Украина», комментируя публикацию на сайте списка чиновников Закарпатья, которые получили венгерское гражданство и присягнули на верность Будапешту.

«Сайт «Миротворец» вредит Украине больше, чем все путинские происки, или так же, потому что из-за этого сайта мы выглядим очень неполиткорректно и даже очень дико. Когда венгры говорят, что это список смерти и кто из них погибнет, я надеюсь, что это услышит и Аваков, и Луценко. Будет ответ или вопросы венграм: кто именно у вас погиб по тому списку? Это же криминальное дело, за это надо отвечать», — призвала Соколовская.

Она также прогнозирует появление украинско-чешского скандала, поскольку МИД Чехии также раздает паспорта украинцам.

«С политической точки зрения мы поругались с венграми там, где могли не ругаться. Сейчас ситуация заходит в клинч. Они раздают паспорта. Мы не знаем, что делать с заявлениями Климкина и МИД, которые очень вялые и не такие, как надо. Об аналогичных раздачах паспортов мы слышим со стороны Чехии, но этого не слышит Климкин. Это тоже будет проблемой», — считает Соколовская.

По её словам, Венгрия несет политическую, а не военную угрозу Украине.

«Это угроза политическая. Военной угрозы мы от венгров не ждем, потому что у них армия 30 тыс человек. Это не так страшно для нас, кто воюет с Россией. Но политически они нам очень вредят. Везде, где у нас есть идет продвижение в евросообщество и т. д., они всегда ставят преграду там, где могут. Всего этого можно было не получить», — добавила Соколовская.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября посол Украины в Венгрии Любовь Непоп получила вызов в министерство иностранных дел Венгрии из-за опубликования украинским сайтом «Миротворец» списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерские паспорта.

По словам представителя МИД Венгрии Левенте Мадяр, «антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень». Он считает, что на Украине якобы объявили «охоту» на закарпатских венгров, обнародовав на сайте «Миротворец» имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии.

«Это список смерти, в нем перечислены возможные враги Украины», — заявил представитель венгерского МИД.

Напомним, ранее сайт «Миротворец» опубликовал список чиновников Закарпатья, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского. «То есть нарушили законодательство Украины». Список из более чем 300 человек обнародован на сайте организации под заголовком «Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины».