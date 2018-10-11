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Володин: Совет Европы закрылся от диалога

Политика

«Сейчас в ПАСЕ нет возможности обсуждать вопросы»

Москва, 11 октября 2018, 11:00 — REGNUM  Совет Европы закрылся от диалога. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Европы закрылся от диалога, принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры, искоренил. И как следствие, эта репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев, и в результате у нас сейчас в ПАСЕ нет возможности обсуждать вопросы», — заявил Володин.

Спикер Госдумы противопоставил площадку совещанию спикеров парламентов стран Евразии.

«Нам удалось найти ту тональность, которая не позволила уйти в конфликт, при этом обсудить вопросы. Собственно, это то, чего нет в Парламентской ассамблее Совета Европы», — констатировал он.

Если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы (СЕ) до июня 2019 года, комитет министров организации «не только может, но и будет обязан» исключить ее из списка стран-членов, заявил генсек СЕ Турбьорн Ягланд.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о площадке, которая может заместить ПАСЕ

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Внешняя политика России
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