О референдуме в Оренбуржье: «циничный шаблон» и «отсутствие оснований»

Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбургской области заксобрание, скорее всего, проголосует против проведения в регионе референдума, который преследует цель возврата прямых выборов градоначальников. Председатель комитета заксобрания по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Александр Куниловский заявил, что никаких правовых оснований для проведения референдума нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре парламента.

«На референдум выносятся только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией РФ, либо федеральными законами. В нашем случае мы руководствуемся 131-ФЗ и региональным законом, в котором четко прописано: глава муниципального образования избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. И я считаю, что это на сегодня единственный приемлемый вариант избрания руководителя. Потому, что глава города в первую очередь должен быть «хозяйственником», а политика — это удел депутатов и председателей муниципальных советов, где и должны проходить все политические дискуссии. Именно они и избираются всенародным голосованием. Поэтому никакого ущерба демократии здесь нет. В области и в других субъектах уже были прецеденты, когда человек, избранный на прямых выборах, не оправдал доверие своих избирателей. И надо понимать, что в таких случаях процедура снятия главы муниципального образования с поста — гораздо сложнее», — подчеркнул Куниловский.

Тем временем члены инициативной группы, в которую объединились оппозиционно настроенные общественные и политики, отмечают, что такой исход был предсказуем. Один из инициаторов проведения референдума Владимир Тишин заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что отказ будет обжалован. По словам Тишина, право на проведение референдума есть. В других регионах также были попытки инициировать возвращение прямых выборов с помощью референдума. Однако местные избиркомы и заксобрания тормозили документ. При этом отказы шли либо из-за ошибок (технических, стилистических), либо при отсутствии ошибок придумывались основания, либо речь шла о двойном толковании законов.

«Если коротко — ничего нового, до банальности, мы не услышали и не увидели — по шаблону, откатанному годами и циничному до предела, комитет рекомендовал Законодательному собранию не принимать положительного решения по данному вопросу», — отметили в инициативной группе, комментируя решение профильного комитета.

Если коллеги по партцеху поддержат позицию Куниловского, а их в заксобрании большинство, то в проведении референдума будет отказано. Члены инициативной группы признались, что реально смотрят в будущее и мало верят, что депутатский корпус региона документ поддержит их предложение. Между тем после внеочередного заседания горсовета Оренбурга по поводу отставки мэра Евгения Арапова спикер муниципальной думы Ольга Березнева («Единая Россия») отметила, что она не против прямых выборов мэра. Этот вопрос надо проработать в будущем:

«Думаю, что никто из депутатов не будет против», — считает председатель горсовета.

Ранее свое мнение о возвращении прямых выборов выразила депутат заксобрания Оренбуржья Татьяна Шукурова («Единая Россия»). Она также заявила, что, в принципе, за прямые выборы глав муниципалитетов.

Напомним, в сентябре 2018 года активные граждане, общественники, члены профсоюза, КПРФ, ЛДПР, «Яблока» объединились в группу, которая инициирует в области проведение референдума за прямые выборы глав муниципальных образований. Документ рассмотрен облизбиркомом и направлен в Законодательное собрание Оренбургской области. На заседании парламент должен принять решение о законности инициативы.

По словам доктора политических наук, профессора Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии Галины Шешуковой, референдум необходимо проводить, и все юридические основания для этого есть. Каждый регион имеет право определять способ выборов.

Напомним, в конце 2014 года заксобрание Оренбуржья отменило выборы главы муниципалитетов. Теперь действует конкурсная процедура. Кандидаты подают документы в спецкомиссию, она утверждает кандидатов, а окончательное решение принимают депутаты, голосуя за какого-то из представленных в списке комиссии кандидата. Чиновник и депутаты подчеркивают, что это выборы глав, поскольку градоначальников выбирают с помощью голосования. Но народ не переубедить, он называет такие выборы назначением.

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