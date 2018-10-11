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Михаил Сим возглавил департамент здравоохранения Ивановской области

Политика

Известный ярославский певец стал чиновником

Михаил Сим возглавил департамент здравоохранения Ивановской области
Иллюстрация: Фото страницы Михаила Сима в Facebook
Михаил Сим

Ярославль, 11 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Известный ярославский певец Михаил Сим возглавил департамент здравоохранения Ивановской области. Об этом сообщает ивановский портал «Отдел новостей».

В Ярославле Михаил Сим был известен прежде всего своей вокальной карьерой. Он регулярно выступал на общегородских праздниках, давал сольные концерты, участвовал в вокальных конкурсах. Михаил Сим исполнял в основном советские эстрадные песни 70−80-х годов. Он обладатель Гран-при областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Музыкальная весна».

Одновременно Михаил Сим был практикующим хирургом, а в последние годы являлся заместителем главного врача по хирургической помощи дорожной клинической больницы.

Михаил Сим в новом качестве был представлен 10 октября, когда вступил в должность новый губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Ярославцы в соцсетях поздравляют популярного земляка с новым назначением.

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