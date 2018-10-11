Володин рассказал о площадке, которая может заместить ПАСЕ

Москва, , 10:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Совещание спикеров парламентов стран Евразии может заместить ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Эта дубина репрессивная, когда кто-то имеет другую точку зрения, она стала опускаться на головы вольнодумцев, и в результате у нас в ПАСЕ нет возможности обсуждать вопросы. Об этом говорили наши коллеги из Турции, достаточно жестко подвергая критике и саму Ассамблею, и ее регламент», — отметил Володин в ходе пленарного заседания.

Скорее всего, именно в этом причина того, что все стали искать новые форматы для диалога, такая диалоговая площадка появилась, говорит он.

«В этой связи наши коллеги из Южной Кореи и Турции и других стран предложили, чтобы был постоянно действующий секретариат, и дальше уже посмотрим, как будет развиваться сам формат. Возможно, он где-то и заместит ПАСЕ», — заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что любая парламентская структура — это в первую очередь участники, а не аппарат.

«В ПАСЕ там что произошло. Там вечный аппарат, который изначально был сформирован во главе с представителем Польши, он абсолютно убил все живое вокруг, все то, что может говорить, формировать позицию… аппарат определяет формат повестки и тому подобное. Поэтому во многом это предопределило тот кризис, в котором находится ПАСЕ», — отметил он.

Накануне в турецкой Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Основной темой совещания стало экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии. В совещании приняли участие делегации из 41 страны мира.

О том, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

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