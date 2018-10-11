Трамп: 92% историй в СМИ о президенте США негативны

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Почти все новости и рассказы об американском президенте Дональде Трампе в ряде источников полны негатива, даже с учетом того, что глава Белого дома делает много хорошего. Об этом глава государства пишет в своем твиттере.

«Несмотря на такое множество позитивных событий и побед, Центр исследований СМИ сообщает, что 92% историй о Дональде Трампе на ABC и CBS негативы, — написал президент США. — Это фейковые новости! Не беспокойтесь, Провальный Нью-Йорк Таймс даже не поставил на первую полосу победу Бретта Каваны!»

В комментариях к этой записи пользователи не стесняются в выражениях, особой популярностью пользуется краткий ответ пользователя Ed Krassenstein:

«92% историей негативны, потому что 100% барахла, которое ты делаешь, негативно!»

В свою очередь сенатор Джефф Меркли пишет:

«Господин президент, если вы хотите лучших заголовков, попробуйте не похищать детей на границе, не бросать младенцев в тюрьму, не давать налоговых льгот миллиардерам, не убивать нашу планету, не нападать на уцелевших от сексуального насилия, не заигрывать с диктаторами».

Ранее Трамп уже неоднократно уличал некоторые американские СМИ в недостоверной информации, сам же термин «фейк-ньюс» впервые был примерен им по отношению к каналу CNN. В списке Трампа среди создателей фейковых новостей также впоследствии оказался The Washington Post.