В какой стране живёт Алексей Кудрин? Интересы какой страны он защищает?

Михаил Демурин, , 10:39 — REGNUM

Выступая вчера на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей, глава счётной палаты России Алексей Кудрин попытался вмешаться в вопросы стратегии внешней политики нашей страны.

Обсуждать внешнюю политику, в принципе, не возбраняется. В своём кругу, но не публично, это могут делать даже высшие государственные чиновники. Но демонстрировать существенные разногласия в условиях возрастающего внешнего военно-политического давления на свою страну?!

Алексей Кудрин делает подобное не в первые. Помнится, в 2008 году, в свою бытность министром финансов, он вместе с Анатолием Чубайсом задавался вопросом: «сколько стоит России её конфликтная внешняя политика» и требовал срочного «уточнения» внешнеполитических ориентиров России для «обеспечения стабильного роста». Видимо, так эта «парочка» реагировала на известную Мюнхенскую речь Владимира Путина.

А раньше, в 1990-е, он активно выступал против любых шагов, направленных на то, чтобы призвать к порядку всё более зарывавшихся в своей антироссийской и русофобской политике прибалтов. Видимо, считал, что без экономического сотрудничества с ними и без прибалтийского транзитного вектора России не выжить. Жизнь, однако, показала, что прекрасно мы без всего этого можем жить, но время для того, чтобы воспрепятствовать вступлению Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО и ЕС, в результате проприбалтийской лоббистской деятельности было упущено.

Сегодня Алексей Кудрин предлагает «нацелить» внешнюю политику России на «улучшение отношений с западными государствами». Почему? Потому что усиления санкционного давления Запада, как он считает, мы не выдержим. Во всяком случае, не можем «достичь целей развития национальной экономики». Просто бальзам на душу западных разработчиков политики санкций!

Так Кудрин и ему подобные сначала привязали нашу экономику к западной, а теперь используют этот аргумент для того, чтобы добиться ещё и полной зависимости нашей политики от воли Вашингтона, Лондона, Берлина и прочих.

Алексей Кудрин считает, что у России «нет таких глобальных проблем и рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами».

Да есть, конечно же, у России такие проблемы, и главная из них — стремление Запада вернуться к ситуации 1990-х, когда нашей стране уже совсем немного оставалось до полной потери своего суверенитета!

Производные от этого риски весьма и весьма велики. Напомню очевидное. Чтобы «уменьшить напряжённость отношений» России с Западом, за что ратует Алексей Кудрин, нашей стране надо"всего-навсего» вновь отказаться от Крыма, перестать укреплять союзнические отношения с Китаем, отдать на растерзание Западу Сирию, прекратить работу по укреплению БРИКС. И так далее. Сделаем мы всё это, «ляжем» полностью под Запад, и что — получим удовольствие?

К счастью, сегодня ситуация в сфере формирования стратегии и тактики внешней политики России иная, чем, скажем, в 2008 году. Тогда и Владимир Путин, и Сергей Лавров тоже активно продвигали идею о том, что «внешняя политика России должна быть прагматичной». После 2014 года многое в их оценках и оценках их ближайших помощников, хотя и не всё, изменилось.

Одновременно с прозападным выступлением Алексея Кудрина верную мысль на этот счёт высказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В интервью газете Financial Times он заявил, что «Запад, в его широком понимании, не является нашим другом» и что Россия «рассматривает Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития».

Таким образом, у нас есть основания считать, что иллюзии относительно того, что отношения России с насквозь идеологизированным Западом могут быть «прагматичными», изживаются. Но полностью они, как мы видим, в руководстве страны не изжиты.

Во всяком случае, некоторые агенты такой внешней «прагматичности» и внутренней, содержательной, — уступчивости Западу в нём оставлены. Оставлены — и путаются у нас под ногами. Причём далеко не только в области внешней политики.