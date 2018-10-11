Эрдоган: Турция не может закрыть глаза на исчезновение журналиста Хашогги

Анкара, , 10:38 — REGNUM Турция не может закрывать глаза на исчезновение журналиста Джамаля Хашогии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 11 сентября со ссылкой на местную прессу британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил перед вылетом из Венгрии, отметив также, что Анкара проведет расследование каждого аспекта произошедшего.

«Мы проведем расследование каждого аспекта произошедшего», — подчеркнул турецкий лидер.

«Мы не можем закрыть глаза на этот инцидент, поскольку его нельзя считать чем-то обычным», — указал он.

Эрдоган также подверг сомнения заявления властей Саудовской Аравии, оправдавших отсутствие у них записей с камер видеонаблюдения момента, когда Хашогги покидал консульство, тем, что они не ведут запись с них.

Напомним, ранее Эр-Рияд дал согласие Анкаре на проведение обыска в своем Генеральном консульстве в Стамбуле, где, как предполагают турецкие власти, и произошло убийство оппозиционного журналиста.