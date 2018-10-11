Прощаю всех, кому должна: что имела в виду попросившая отставки губернатор?

Чита, , 10:32 — REGNUM Глава Забайкалья Наталья Жданова, заявившая о своей добровольной отставке, записала довольно любопытное видеообращение к землякам. Одна из последних фраз дословно звучала не иначе как «Простите меня, и я прощаю всех, кому должна». Но её не нашлось в опубликованном позднее на официальном сайте сообщении об уходе Ждановой. Позднее ссылки на видео стали исчезать с хостинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доподлинно неизвестно, чем руководствовались государевы люди, вырезавшие данную фразу, и что имела в виду сама Жданова, её произнёсшая, но можно предположить, что её смысл имеет отношение к известной христианском молитве «Отче наш»:

»… Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…»

В повседневности всех, кому должен, «прощают» в юмористическом ключе. К примеру, в 1998 году под названием «Кому я должен — всем прощаю» вышел комедийный фильм режиссёра Валерия Пендраковского. Главный герой картины — Александр, интеллигентный и приятный человек. Но для того чтобы вести нормальную жизнь, он вынужден занимать деньги у своих знакомых: жены, соседа, любовницы, бывшей одноклассницы и друга. Все они тоже чего-то хотят от Александра, хотя сам герой хочет только покоя. И вот, чтобы отвязаться от назойливых знакомых, герой кинокартины придумывает хитрый ход — устроить свои собственные поминки.

И всё же, судя по тому, что перед тем, как попросить прощения, Жданова в телеобращении сказала, что «работала честно и с полной отдачей», «положила на алтарь Отечества всю», хочется думать, что уходящий губернатор Забайкалья процитировала строчки из стихотворения Николая Левандровского, написавшего:

Я жизнь тяжелую прожил,

Сколь проживу еще — не знаю!

Я честно Родине служил,

Своею честью дорожил,

Я никого не заложил,

А кому должен — всем прощаю!

Как уже сообщало ИА REGNUM, слухи от доставке губернатора Натальи Ждановой ходили давно, но только сегодня, 11 октября, один из приближённых телеканалов опубликовал видеообращение главы региона.

Официально Наталья Жданова находится сейчас в отпуске, и документы о её отставке пока не подписаны. Также неизвестно имя преемника.