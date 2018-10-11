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Жириновский призвал заморозить выплату € 11 млн Совету Европы

Политика

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы

Жириновский призвал заморозить выплату € 11 млн Совету Европы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 11 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на заморозке выплат в СЕ и выходе России из организации, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Мы уже часть своего платежа заморозили, но это мало, 11 млн евро даем в 2018 году. Я прошу прекратить любые выплаты и ставить вопрос о выходе из этой организации, ибо нам генсек этой организации пообещал на следующий год, если мы не начнем платить по полной, нас исключить. Не будем ждать!» — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

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Внешняя политика России
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