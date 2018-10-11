Военные РФ и Монголии обезвреживают «террористов» в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM Контртеррористическая операция российских и монгольских военных проходит на полигоне Бурдуны в Бурятии в рамках совместных учений «Селенга-2018». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что подразделения общевойсковой армии ВВО и Вооруженных сил Монголии провели первый этап практических действий с боевой стрельбой. Отработаны порядок огневого поражения условного противника и взаимодействие с авиацией.

Диверсионно-разведывательная группа «противника» уничтожена мотострелками ВВО и авиацией. Крупную банду террористов предстоит найти и ликвидировать совместной группировке войск.

В учениях задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-монгольские учения «Селенга-2018» стартовали в Бурятии 30 сентября. В них участвуют около 1 тыс. военнослужащих обеих стран и до 200 единиц вооружения и военной техники.

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