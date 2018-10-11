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Малайзия вскоре может отказаться от смертной казни

Политика

Правительство Малайзии уже утвердило данное решение и направило соответствующий законопроект на рассмотрение парламента

Малайзия вскоре может отказаться от смертной казни
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Помилование

Куала-Лумпур, 11 октября 2018, 10:05 — REGNUM  В число стран, отказавшихся от применения смертной казни, в ближайшее время может войти Малайзия. Об этом пишет газета New Straits Times.

По словам источника в аппарате премьер-министра страны, правительство Малайзии уже утвердило решение об отмене смертной казни и направило соответствующий законопроект на рассмотрение парламента, заседание которого состоится 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября, по случаю Всемирного дня борьбы со смертной казнью Франция выступила против этого «несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания». Во французском МИД призвали все государства, всё еще применяющие смертную казнь, установить мораторий с целью постоянной отмены этого наказания.

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Отмена моратория на смертную казнь: за и против
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