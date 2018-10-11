Жители Забайкалья изберут нового губернатора в сентябре 2019 года

Чита, , 10:04 — REGNUM В случае отставки нынешнего губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, нового главу региона жители Забайкалья будут избирать не ранее чем через год. Как уточнил представитель краевой избирательной комиссии, досрочные выборы должны пройти в ближайший единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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В избиркоме пояснили, что в соответствии с законом выборы проходят во второе воскресенье сентября. Единственное исключение делается при досрочных выборах в Госдуму, однако это другой случай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 октября Наталья Жданова объявила о своём уходе с поста губернатора Забайкальского края. Глава региона пояснила, что решение приняла самостоятельно, и намерение уйти в отставку никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни. Также оно нее связано и с критикой и нападками на неё.

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"Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — пояснила Жданова.

Добавим, что теперь отставку Натальи Ждановой должен принять или отклонить президент РФ. До этого момента она продолжит руководить регионом.

Напомним, исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова была назначена президентом РФ в феврале 2016 года. Через шесть месяцев на сентябрьских выборах жители региона избрали её губернатором.

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