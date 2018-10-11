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Два министра покинули правительство Тверской области за один день

Политика

С постов уволились министр финансов и министр сельского хозяйства

Тверь, 11 октября 2018, 09:51 — REGNUM  Сразу два крупных чиновника правительства Тверской области покинули свои должности 10 октября. В одном случае причиной отставки стал уход на пенсию, в другом — переход на другую работу.

Как сообщила 10 октября пресс-служба облправительства, пост министра финансов региона покинула Ирина Северина, занимавшая эту должность с 2011 года. Она уволилась по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Ее уход совпал с периодом работы над бюджетом 2019 года — проект документа 9 октября рассматривался на заседании правительства региона. Известно, что исполнять обязанности руководителя областного минфина будет Юлия Олешко, до этого занимавшая должность заместителя министра.

Также ушел в отставку министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев, который также был заместителем председателя правительства Игоря Рудени. Он работал в правительстве региона с 2013 года. По информации Tverigrad.ru, Мигулев назначен и.о. ректора Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Исполнять обязанности министра будет заместитель министра сельского хозяйства Тверской области, начальник управления экономики и целевых программ Артем Мустюков.

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Отставки и назначения
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