Чешская PPF Group продает сельхозактив в России

Киев, , 09:39 — REGNUM Инвестиционно-финансовая группа PPF Group продает свой единственный в России сельскохозяйственный актив — холдинг «РАВ Агро-про». Частью земельного фонда интересуется «Мираторг», пишет 11 октября «Коммерсантъ».

Чешская компания владеет 111 000 га на территории Воронежской и Орловской областей. «РАВ Агро-про» входит в топ-50 владельцев сельхозземель в России. Эксперты оценивают земельный фонд компании в 7 млрд рублей.

О намерении «Мираторга» приобрести долю в компании «РАВ агро-Орел» стало известно 9 октября из сообщения ФАС. Доля, в отношении которой подано ходатайство о покупке, не называется.

На землях «РАВ агро» выращивается пшеница, кукуруза, ячмень и соя. В Воронежской области у агрохолдинга есть мясная и молочная фермы и элеватор.