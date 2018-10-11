«Заседание по коммунисту» в Хакасии: избирком отрицает

Абакан, , 09:38 — REGNUM Информация о том, что прокуратура Хакасии принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации кандидата в главы региона от КПРФ Валентина Коновалова, которую сегодня, 11 октября, распространил ряд СМИ, пока не нашла подтверждения.

«Ни утром, ни в данный момент никакого заседания комиссии по этому вопросу не было и, по имеющейся информации, не планируется. И никакой официальной информации о том, что данное обращение из прокуратуры к нам поступало, тоже нет», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Хакасии.

О том, что выборы главы Хакасии могут быть отменены, если суд лишит регистрации Валентина Коновалова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «человека, близкого к руководству республики», и собеседника в местном избиркоме. По их словам, такой сценарий обсуждался последние полторы недели, и «процедура может быть запущена уже в четверг».

«Прокуратура Хакасии уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова, знает человек в избиркоме: в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. В четверг утром избирком планирует рассмотреть обращение прокуратуры и, если сочтет её позицию обоснованной, обратится в суд с иском об отмене решения о регистрации кандидата», — пишет издание.

Между тем замглавы штаба Коновалова Артём Прокофьев считает, что появившаяся информация — это часть кампании, которая ведётся против кандидата от КПРФ.

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«Мы видим, что ни смена кандидатов, ни попытка этой чернушной кампании, которая ведётся против Коновалова, видимо, не достигают результатов, поэтому решили искать какие-то надуманные поводы для того, чтобы уже в правовом поле каким-то образом снять с выборов Коновалова», — цитирует Прокофьева «Тайга.инфо».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы. Единоросс Виктор Зимин, на тот момент действующий глава Хакасии, получил 32,42% голосов и проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, но Зимин с выборов снялся. Повторное голосование перенесли на 7 октября, в нём должен был принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Но и он с выборов решил сняться. Второй тур вновь перенесли — на этот раз на 21 октября.

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Соперником Коновалова в этот раз должен стать кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, получивший 9 сентября четвёртый результат (6,61%). В регионе существует мнение, что и он может в итоге сняться с выборов.

3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии красноярца Михаила Развожаева, который до этого являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Развожаева в Хакасию отправили, чтобы «присмотреть» за регионом, в котором идёт сложный выборный процесс. Однако красноярский политолог Сергей Комарицын считает, что он прибыл в регион «с перспективой».

«В то, что Михаил Развожаев приехал в Хакасию на месяц, — верится слабо. Что он успеет сделать за месяц? Я думаю, его отправили в регион с перспективой. Поэтому самый вероятный сценарий в Хакасии — приморский, он предполагает, что процедура выборов будет запущена заново в течение трёх месяцев. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снимется с выборов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов останется в бюллетене один и не наберёт необходимых для избрания голосов (более 50%). По моему мнению, это и есть сценарий, который прорабатывается властями», — отметил Комарицын ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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