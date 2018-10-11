Джакарта объявила в какой иностранной помощи нуждается Центральный Сулавеси

Джакарта, , 09:43 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что для ликвидации последствий землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси агентству необходимо больше транспортных самолетов, генераторов, сооружений по очистке воды и палаток, сообщает Antaranews.

«Транспортные самолеты, генераторы, аппараты для очистки воды и палатки, только эти четыре компонента нам действительно нужны», — заявил глава информационного центра национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.

Сутопо Пурво Нугрохо подчеркнул, что в Индонезии уже достаточно иностранных медицинских работников и поисково-спасательных команд.

«Иностранные организации, которые помогают в преодолении последствий землетрясения и цунами в Палу, должны работать совместно с местными партнерами, в частности с организацией индонезийский Красный крест для лучшей координации их деятельности», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 2045 погибших от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси.

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