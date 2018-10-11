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Россия может вернуться в ПАСЕ на своих условиях — депутат Госдумы

Политика

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил о возможном прекращении членства РФ в уставных органах организации

Россия может вернуться в ПАСЕ на своих условиях — депутат Госдумы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 11 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) лишь в качестве полноценного участника организации, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР). Об этом сообщает 11 октября RT.

Таким образом российский парламентарий прокомментировал заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда, предупредившего о возможном прекращении членства РФ в уставных органах организации.

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«Мы поставили конкретные условия Совету Европы: мы готовы вернуться, но в качестве полноценного участника», — цитирует агентство слова депутата.

Также Морозов подчеркнул, что в регламент ПАСЕ должны быть внесены изменения, которые сделают невозможным лишение слова постоянной делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москва не видит смысла дальнейшего нахождения в ПАСЕ, поскольку организация «похоронила основные принципы демократической работы».

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