Депутат Рады: принятие закона об особом статусе Донбасса продавил Волкер

Киев, , 09:16 — REGNUM Спецпредставитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер угрожал украинским парламентариям снятием санкций с России. Об этом рассказал нардеп Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Волкер предупредил парламентариев, что если Верховная рада не продлит действие закона «Об особом статусе Донбасса», то страны Евросоюза могут пойти на отмену антироссийских экономических ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в МИД России заявили, что украинские власти, принимая решение о продлении на год закона об особом статусе Донбасса, намеревались ввести в заблуждение «западных друзей» Украины, которые пытаются отыскать в действиях Киева «позитивные сигналы».

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