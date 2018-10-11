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В Госдуме предлагают заморозить членство РФ в ЕС

Политика

Перед угрозой исключения

В Госдуме предлагают заморозить членство РФ в ЕС
Иллюстрация: Council of Europe
Совет Европы

Москва, 11 октября 2018, 09:07 — REGNUM  В Госдуме предлагают инициировать приостановление членства в ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Из-за сегодняшней деструктивности организации и ее институтов, в первую очередь ПАСЕ, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европе, не дожидаясь пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он обратил внимание на то, что четырехлетний кризис в отношениях с ассамблеей породил ситуацию, когда делегация страны, бывшей много лет одним из основных плательщиков СЕ, не участвует в выборах судей ЕСПЧ и верховного комиссара Совета Европы по правам человека. С большой долей вероятности исключается возможность подачи заявки на участие делегации РФ с работе ПАСЕ в 2019 году и, следовательно, Россия скорее всего пропустит и выборы генсека Совета Европы, привел аргумент парламентарий.

Если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы (СЕ) до июня 2019 года, комитет министров организации «не только может, но и будет обязан» исключить ее из списка стран-членов, заявил генсек СЕ Турбьорн Ягланд.

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Внешняя политика России
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