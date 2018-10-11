Четверг, 11 Октября 2018 года
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Премьер Госсовета КНР отправился в Таджикистан, а оттуда в турне по Европе

Политика

Китайский премьер также посетит с официальным визитом Таджикистан, а затем Нидерланды, после чего примет участие в 12-м Форуме «Азия – Европа» (АСЕМ) в Брюсселе во время его рабочего визита в Бельгию

Пекин, 11 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян покинул Пекин, чтобы принять участие в 17-й встрече Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана Душанбе, сообщает 11 октября газета «Жэньминь жибао».

Китайский премьер также посетит с официальным визитом Таджикистан, а затем Нидерланды, после чего примет участие в 12-м Форуме «Азия — Европа» (АСЕМ) в Брюсселе во время его рабочего визита в Бельгию.

Турне китайского политика пройдет по приглашению премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзада, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, председателя Евросовета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Бельгии Шарль Мишеля.

Отметим также, что в составе делегации Ли присутствуют также его жена Чэн Хун, член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И, а также вице-председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Хэ Лифэн.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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