Сторонники лидера президентской гонки в Бразилии нападают на оппонентов

Бразилиа, , 09:11 — REGNUM Сторонники крайне правого кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару после успеха в первом туре выборов стали совершать нападения на политических оппонентов, пишет газета El Mundo 11 октября.

Один из первых случаев произошел в одном из баров города Салвадор сразу после объявления результатов — мужчина убил музыканта, признавшегося в симпатиях к левому кандидату Фернандо Аддаду. В Куритибе был избит человек в футболке с изображением экс-президента Лулы да Силвы. В городе Масейо на избирательном участке была избита женщина.

Объектом нападений становятся также представители ЛГБТ-сообщества и журналисты. Неправительственная организация Conectas фиксирует каждый день десятки сообщений о подобных инцидентах.

«Я освещаю выборы в этой стране тридцать лет, и я никогда не видела ничего подобного», — говорит обозреватель газеты El País Brasil Элиана Брум.

Сам Жаир Болсонару назвал убийство музыканта в Салвадоре «эксцессом».

"На меня тоже нападали. Я сожалею о том, что произошло, и прошу людей не совершать подобных действий. Но я не могу контролировать миллионы бразильцев, которые меня поддерживают», — сказал политик.

Напомним, 6 сентября Болсонару получил ранение в живот на одном из предвыборных мероприятий. Он был атакован левым активистом по политическим соображениям, как признался сам нападавший.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Жаир Болсонару (Социал-либеральная партия) набрал 46% голосов, его соперник Фернандо Аддад (Партия трудящихся) — 28,5%. Второй тур президентских выборов пройдет 28 октября.

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